J. Arellano monarca del GTM Pro-2

El piloto José Arellano cerró el 2021 con su primer título de la categoría GTM Pro 2, luego de que el pasado domingo durante la visita del festival de velocidad de la Súper Copa, al Autódromo Internacional Miguel E. Abed, consiguiendo un triunfo importante que sirvió para poner broche de oro a este último compromiso del 2021.

Con liderato de la GTM Pro 2 en mano, fue como José Arellano llegó a la última fecha doble del 2021 con su Mercedes-Benz #29 Chevron Havoline – Big Auto Los Grandes en Refacciones, listo para pelear hasta la última vuelta por el trofeo que lo acredita como el "Campeón 2021" de uno de los campeonatos más importantes de nuestro país.

Todo comenzaría en punto de las 12:40 horas en un trazado poblano que lució buena entrada en sus tribunas, alentando a cada momento a todos los pilotos. La bandera verde ondeaba, Arellano salía "Pole" de los Pro 2, tercero general reflejando su crecimiento, y dando una carrera importante a lo largo de los 50 minutos pactados para cruzar la meta en el sitio 4 general, 1° de los Pro 2, arañando de esta forma el título.

En la competencia que daba el cerrojazo a la temporada, las cosas no salieron como Arellano hubiera esperado luego de una falla en su auto durante la detención a la mitad de la competencia, perdiendo posiciones para terminar en el cuarto sitio; suficiente para llegar a una suma total de 1436 unidades, por 1392 de su más cercano competidor, Rafael Vallina, quedando así, como el "Campeón 2021" de la GTM Pro2.

Al respecto José Arellano comentó "Me voy muy contento, ha sido un año de crecimiento pleno en donde he aprendido demasiado del auto, del equipo y al final se consigue el objetivo trazado desde el inicio, obtener el campeonato".

Y agregó "Simplemente agradecer a todos los que han formado parte de esto. Ingeniero, equipo, patrocinadores, familia, amigos, a toda la gente que me sigue y me motiva para dar más cada que salgo a la pista. Esto es de todos, porque solo no lo hubiera podido lograr. Ahora solo queda prepararnos para que el 2022 sea aún mejor".

José Arellano cierra con esto el 2021, sumando 7 triunfos y 13 podios en un total de 16 competencias a lo largo de 8 fechas dobles, para ser el indiscutible Campeón 2021 de la categoría GTM Pro 2.