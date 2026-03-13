logo pulso
Jaiber Jiménez da el salto al arbitraje profesional

Por El Universal

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Jaiber Jiménez da el salto al arbitraje profesional

México.- Con tres campeonatos en su etapa como jugador de Cruz Azul, Jaiber Jiménez se convirtió en uno de los futbolistas inolvidables de la institución, al levantar entre ellos el noveno título de la Liga MX.

Aquel momento memorable en la cancha del Estadio Azteca le ganó al canterano cementero el cariño de los seguidores, quienes, ahora que tiene 31 años, fueron testigos de un importante anuncio en su carrera.

A través de sus redes sociales, el exfutbolista —que no logró consolidarse como titular— informó que seguirá presente en los campos del futbol mexicano, pues decidió convertirse en árbitro profesional avalado por la Federación Mexicana de Futbol.

"De la mano de Dios y la de mi familia pude lograr una meta más. El milagro es demasiado grande para vivirlo solo", escribió en su cuenta de Instagram, acompañado por una fotografía donde sostiene el título que lo acredita como árbitro central.

La imagen que se volvió viral, de inmediato tuvo una lluvia de comentarios positivos de sus excompañeros, quienes le desearon suerte en su nueva etapa en el futbol.

