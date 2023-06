Jaime Lozano fue cuestionado por aficionados de la Selección Mexicana

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 22 (EL UNIVERSAL).- En un nuevo ejercicio de comunicación, Jaime Lozano, director técnico interino de la Selección Mexicana, fue interrogado por aficionados al equipo nacional mediante una charla en video.

"El Jimmy" contestó de todo, desde el sentimiento que le despierta estar en el Tricolor hasta el parado con el que va a enfrentar su primer juego al mando del equipo, el próximo fin de semana en contra de Honduras en juego del grupo B de la Copa Oro.

Lozano dijo que en lo primero que ha trabajado con el equipo, es en cambiar el chip de lo vivido en la Nations League, donde se quedó en el tercer lugar del Final Four.

"Lo que queremos es darle la vuelta a la página, de hacer las cosas distintas, conozco a los jugadores, hemos tenido un logro importante hace tiempo (la medalla de bronce en Tokio 2020). Cuando llega un nuevo técnico las aptitudes se renuevan. A partir de hoy vamos a dejar la vida y el amor por la camiseta, por el país, nos vamos a esforzar muchísimo para entregar buenos resultados".

Habló de las ventajas que puede tener ahora que ha tomado al equipo mexicano: "Los jugadores me conocen y eso me da ventaja. He tenido dos años y medio al 70 por ciento de los jugadores. Hemos tenido un resultado muy bueno en Juegos Olímpicos, fueron dos años y medio de proceso. Ahora hay que desarrollar más rápidamente el aprendizaje, que el jugador asimile lo que queremos generar el próximo domingo ante Honduras".

Sin querer contrapuntearse con el anterior proceso de Diego Cocca, Lozano dio a conocer su forma de trabajar, su forma ver el futbol y hasta su parado.

"Diego Cocca tenía una forma de ver el futbol, yo tengo otra. Cada uno se identifica con lo que siente, con lo que es...".

Pero una cosa "es lo que se plena y otra la que se trabaja. Uno tiene una lista, convoca jugadores y ya empieza a formar su once, pero cuando llegas a la concentración, en los entrenamientos, alguno está mejor del que pensabas era titular. Tengo que identificar a los que están en un mejor momento para que se pueda rendir al máximo nivel. Hay que saber elegir bien...".

Su forma de juego es clara: "A mí me encante el 4-3-3, pero uno es el sistema y otro el estilo. Mi idea es la misma siempre en donde he dirigido, pero a mayor calidad pues es más vistosa y aquí hay calidad".

Mas a pesar de la calidad y la intención, ya no se pueden dar las goleadas de antes: "Los partidos han dejado de ser lo que es antes. Antes los juegos eran goleadas, pero todas las selecciones están mejor entrenadas, tienen más información, pero nosotros seremos protagonistas y siempre se buscará generar opciones de gol".

Se definió como "un técnico ofensivo, protagonista. Me gusta tener el balón, pero saber qué hacer con él, y eso lo vimos en los Olímpicos. No me gusta ganar 1-0, no me gusta cuidar el marcador, aunque a veces hay que hacerlo".

Su ideal es que sus equipos reflejen lo que hacen los mejores equipos del mundo: "Cuando ves al Manchester City, al Real Madrid, al Liverpool y no ves el marcador, te das cuenta que la idea de juego es la misma, no importa si van ganando, perdiendo o empatando ganan, juegan bajo su vocación y es lo que intentaremos demostrar".