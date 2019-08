Jaime Lozano no ve fracaso tras caer ante Honduras en Lima 2019

La Selección Mexicana Sub-22 desperdició una gran oportunidad de disputar una medalla de oro en los Juegos Panamericanos, sucumbió en penaltis ante Honduras.

Ante el fracaso, el técnico del representativo mexicano, Jaime Lozano, dio la cara. "Sé lo que se hablará, pero mi cabeza está en buscar la medalla de bronce. Estoy frustrado, nos lastiman a un jugador y tenemos que adaptarnos, y en su único disparo a puerta nos anotan. Los penaltis no son un volado, hay que tirarlos bien, y no lo hicimos de buena forma, así de sencillo".

Sobre el arbitraje, el estratega dijo: "Nos echan a un jugador por una entrega fuerte, hay una mano en la que era el último hombre, pero a nosotros nos faltó contundencia, estos torneos son de detalles, perdimos una pelota en salida y nos marcaron un gol".

El equipo está triste, "nosotros teníamos grandes expectativas en el equipo, estábamos mentalizados en este tipo de encuentros, hoy hay frustración, mucha tristeza. Todavía nos queda el tercer lugar, hay que subirse al podio como sea. Hay que ir a ganar lo que sea y donde sea. Las derrotas en Selección duelen el doble".

Y acerca de si es fracaso este resultado para México, el "Jimmy" Lozano habló con demagogia, "para mí fracasar es no intentar. Veníamos por el oro, pero queda el bronce".