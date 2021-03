Jaime Lozano va por el título del Preolímpico

La Selección Mexicana Sub 23 consiguió el primer objetivo del torneo Preolímpico de la Concacaf, la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al derrotar 2-0 a su similar de Canadá, pero la segunda meta clara para el equipo que dirige Jaime Lozano es el trofeo de dicho certamen.

"Queremos ganar, hemos conseguido un primer objetivo que era el boleto, pero tenemos en la cabeza muy claro que nos falta ser campeones. Entre semifinal y final hay muy poco tiempo de recuperación", comentó en conferencia el "Jimmy" Lozano, quien también pensará si rotará a sus jugadores para la final del certamen.

"Vamos a valorar qué gente ha tenidos más minutos, qué gente está en las mejores condiciones para mañana y con base en eso definir al equipo. Estamos conformados por 20 jugadores de mucha calidad y los 11 que salgan al campo de inicio harán una gran final", aceptó.

La recuperación de los jugadores de Chivas en la Selección Sub-23 tras perder el Clásico Nacional ante América han sido clave en este torneo para conseguir el objetivo de asistir a las magnas justas. "Es una labor de todo el cuerpo técnico y sus compañeros. La gran ilusión que han puesto en este proceso.

"Todos han querido estar en esta lista, ellos han sido convocados y son profesionales, tienen que sacudirse todo muy rápidamente y no se pueden quedar en un partido pasado. Su protagonismo está en ellos, en querer estar, en ganar un boleto a Juegos Olímpicos y estar en el once inicial de cada partido".

El siguiente rival de la Selección Mexicana Sub-23 sorprendió al vencer a Estados Unidos, además cumplió su cuarto ciclo calificando a Juegos Olímpicos, por lo que Lozano y sus futbolistas no deben confiarse de los centroamericanos.

"Honduras compite muy fuerte son muy aguerridos, tienen una idea de juego muy clara. Tienen mucho oficio y han aprovechado sus oportunidades. Será un rival y una final muy peleada y esperemos que México se quede con el primer sitio", declaró.

Además aceptó que no lo ven como una revancha de los Juegos Panamericanos, torneo en los que los mexicanos fueron eliminados ante los catrachos.

"Son enfrentamientos que se dan de forma recurrente. [La eliminación en Panamericanos] Nos dejó una enseñanza, son rivalidades que se van formando. Por el tiempo que ha pasado no es una revancha, son un equipo más fuerte al igual que nosotros. Vamos a tratar de hacer un mejor partido de lo que hemos venido dando", advirtió Jaime Lozano.

El conjunto tricolor se medirá este martes a las 19:00 horas ante el equipo hondureño en el estadio Akron en busca del título del torneo Preolímpico de la Concacaf.