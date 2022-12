Jake Cosío cerró en séptimo lugar

Nascar México dio el cerrojazo final a la temporada 2022 en el Autódromo Miguel E. Abed, en la que Jake Cosío, piloto del auto #51 Chevron Havoline / Metaxchange / DOW / GearWrench / Hilton / JBL aprovechó para lucirse ante a la afición y recorrer los últimos kilómetros de año.

En las sesiones previas a la competencia, el Chevron Havoline Racing Team realizó un espectacular trabajo en el auto #51, haciendo una gran mezcla entre balance y puesta a punta, lo que provocó que Jake pudiera aprovechar al cien por ciento el auto en la sesión de clasificación.

“La verdad es que en la qualy me sentí bastante rápido, lo demostraron los tiempos, fuimos de los más rápidos en pista, con un muy buen balance”.

Tras una espectacular sesión de clasificación, Jake logró situarse dentro de los mejores tiempos de la categoría, lo que le daba una gran oportunidad de cerrar el año con un gran resultado de cara a la última carrera de la temporada.

Ya para la carrera y con buenas sensaciones en el auto del Chevron Havoline Racing Team, el desempeño fue bastante bueno, logrando avanzar varias posiciones durante el inicio de la competencia, sin embargo, un problema en el auto relegó al piloto capitalino varias posiciones en la recta final de la carrera.

“Tuvimos pérdida de potencia y no sabemos si fue unidad de potencia o chasís, pero no teníamos ese poder para avanzar. Llegamos a 12 y estuvimos entre los diez primeros, pero al final la pista requiere bastante recta y no tuvimos esa virtud, perdimos un poco las posiciones”.

Tras esto, el piloto de Chevron Havoline / Metaxchange finalizó la carrera en la séptima posición de la categoría, con un sabor agridulce tras el buen ritmo mostrado en las sesiones previas. “Me quedo con un mal sabor de boca, teníamos un buen chasis, hace muchos años no se nos daba esa pista, pero en esta ocasión estuvimos sólidos e íbamos bastante rápido, estuvimos mucho más cerca de la punta, merecíamos mucho más”.

Tras doce fechas disputadas, Jake Cosío reconoce el trabajo realizado por el equipo del auto #51 Chevron Havoline / Metaxchange y realiza un análisis sobre el balance general de la temporada 2022 de Nascar México.

“El balance de la temporada es bastante irregular, muy inconstante en cuanto a resultados, me hubiera gustado cerrar mejores carreras. Desafortunadamente esto es así, un día te va muy bien y otro no tanto. Hay que retomar el rumbo, replantearnos y el año siguiente llegar más fuertes, tenemos todo”.

Por último, Jake agradece el apoyo de su afición y pone la mira en disputar la temporada 2023, la cual promete ser una de las mejores hasta el momento para él.

La meta para 2023 es estar dentro de los 5 mejores, llegar a estar adelante en todas las carreras. Vienen muchos cambios, cosas nuevas para mí, el equipo, los patrocinadores y pronto se enterarán de ello. Agradezco a quienes me acompañaron en estas 12 increíbles carreras, a la afición y en especial a Chevron Havoline / Metaxchange / DOW / GearWrench / Hilton / JBL que siempre confiaron en mí”, finalizó Cosío.