Jalen Suggs brilla en la victoria del Magic sobre los Clippers

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Jalen Suggs anotó 23 puntos, su máximo número de la temporada, y añadió siete asistencias para que el Magic de Orlando arrollara el jueves 129-101 a los Clippers de Los Ángeles.

Franz Wagner anotó 20 puntos y Tristan da Silva añadió 17 unidades y ocho rebotes a la causa del Magic, que ha ganado cinco de seis compromisos. Anthony Black salió del banquillo de Orlando para contribuir con 12 puntos, cuatro rebotes, cuatro asistencias y cuatro robos.

James Harden totalizó 31 puntos y ocho asistencias por los Clippers. Ivica Zubac, el otro jugador de los Clippers con cifras de dos dígitos, sumó 14 puntos y 19 rebotes.

Los Clippers, plagados de lesiones y quienes disputaron el cuarto partido de una gira de siete, perdieron por novena vez en diez cotejos.

Jugaron un segundo partido consecutivo sin Derrick Jones Jr. (rodilla) ni Jordan Miller (isquiotibiales) y un noveno seguido sin Kawhi Leonard (tobillo y pie). El Magic jugó un cuarto partido en fila sin Paolo Banchero (ingle).

Suggs anotó 20 puntos en la primera mitad y terminó con cinco triples. No jugó en el último cuarto.