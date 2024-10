Jugador de Lions acepta suspensión por violar política de la NFL

Jameson Williams, receptor de los Detroit de Lions, dijo este jueves que no apelará la suspensión de dos partidos que le impuso la NFL en esta campaña por violar la política de sustancias que mejoran el rendimiento.

"La NFL me notificó que he sido suspendido por una violación de la política de sustancias para mejorar el rendimiento. La noticia fue una sorpresa que todavía estoy tratando de entender. No tomo suplementos ni vitaminas y soy demasiado cauteloso, incluso al tomar medicamentos de venta libre", escribió el receptor de 23 años a través de un comunicado.

La NFL informó este jueves el castigo que hará que Williams se pierda los partidos ante Tennessee Titans de este domingo dentro de la semana 8 y el del próximo 3 de noviembre en la visita que harán los Lions a Green Bay Packers, en la semana 9 de la temporada.

A pesar de que el nacido en St. Louis, Missouri, uno de los receptores principales de Detroit con 361 yardas y tres anotaciones en la temporada, negó infringir el reglamento, reconoció que debe ser más cuidadoso con lo que toma.

"En ningún momento he tomado algo con el intento de hacer trampa o buscar una ventaja injusta. Entiendo que soy responsable de todo lo que entra en mi cuerpo y tengo que asumir la responsabilidad en esta instancia", señaló.

No es la primera vez que Williams es suspendido por transgredir uno de los reglamentos de la liga. Fue suspendido cuatro partidos en 2023 por violar la política de apuestas de la NFL.

El 2024 es su tercer año en la liga y de nuevo no podrá completarlo en su totalidad. En su campaña de debut, en el 2022, se perdió 11 juegos debido a una lesión en el ligamento cruzado anterior que arrastraba de su etapa en el fútbol colegial con los Alabama Crimson Tide.

"Es decepcionante aceptar esta suspensión, me dolerá estar lejos del equipo mientras se preparan para el juego de esta semana. Por respeto a mis compañeros de equipo esta será la última vez que abordo este asunto", concluyó el receptor en su comunicado.

Más temprano, Dan Campbell, entrenador de los Detroit Lions, aseguró que su jugador aprenderá de estos errores para volver más fuerte.

"Confío en este chico. Desafortunadamente uno tiene que pagar por sus pecados. Estoy seguro de que volverá a subir en cuanto esté de regreso", puntualizó Campbell. EFE

as/rcg/car