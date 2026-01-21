Jannik Sinner accede a segunda ronda

logo pulso
Por AP

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
MELBOURNE.- Dos sets y poco más de una hora de tenis no era lo que Jannik Sinner pretendía en la arena Rod Laver para el inicio de su intento de lograr un triplete en el Abierto de Australia.

En su primer partido competitivo desde que venció a Carlos Alcaraz en las Finales ATP en noviembre, Sinner lideraba 6-2, 6-1 cuando Hugo Gaston, el número 93 del ranking, se retiró repentinamente de su partido el martes por la noche debido a una lesión no revelada.

"Vi que no estaba sacando con mucha velocidad", dijo Sinner. "No es la forma en que quieres ganar el partido".

Después de señalar que tenía que abandonar, Gaston se dirigió a una silla junto a la cancha y hundió su cabeza en sus manos. Sinner fue a consolarlo, poniendo una mano en el hombro del francés y deseándole una pronta recuperación.

Para Sinner, fue un regreso desangelado a la arena principal del Melbourne Park, un año después de asegurar títulos consecutivos en Australia con una victoria sobre Alexander Zverev en la final.

Jugó contra Alcaraz en las finales de los otros tres grandes torneos, consagrándose en Wimbledon y saliendo subcampeón en Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos. La rivalidad "Sincaraz" consolidó su dominio en los torneos de Grand Slam a un segundo año completo.

Sin embargo, Sinner no está contento con repartirse equitativamente los títulos con Alcaraz. Utilizó su tiempo libre para concentrarse en ajustar su mecánica del saque y modificar otras facetas de su juego en busca de mejoras incrementales.

"He dedicado muchos, muchos días largos en la pretemporada tratando de convertirme en un mejor jugador de tenis", dijo Sinner, actualmente el número dos del mundial. "Pero al final del día, la parte más importante es salir a la cancha y disfrutar, ¿no? Es muy especial comenzar la temporada en un partido nocturno aquí en un Grand Slam, el estadio lleno, solo tratando de dar lo mejor de ti".

Sinner aspira a convertirse en el cuarto jugador en ganar tres títulos consecutivos en el Abierto de Australia.

