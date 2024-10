Jardine aún cree que América puede entrar directo a Liguilla

El América sufrió pero consiguió una victoria frente al Monterrey que vale oro, de cara al cierre de la temporada regular y las aspiraciones de cumplir con el objetivo de clasificar directo a la Liguilla.

El actual bicampeón del futbol mexicano escaló una posición en la tabla, tomó el noveno lugar y con 21 puntos se acerca a tres unidades de distancia de la zona de clasificación directa. "En cuanto la matemática te lo permita", las águilas seguirán soñando con meterse en los primeros seis lugares, aseguró André Jardine.

"Son siete puntos con un sabor de que podrían ser nueve. Se habla de merecimiento, pero es circunstancial, a veces las cosas te salen como planeas, las circunstancias te favorecen, puedes cometer un error como hoy, son cosas de futbol. Lo que tú buscas es hacer y merecer, una actuación en la que quede claro que lo merecías ganar, en los tres partidos merecíamos, estando esto, estaremos cerca de sumar lo que queremos y llegar a la Liguilla" declaró el estratega brasileño después de la victoria contra los Rayados.

El técnico que le dio el primer bicampeonato en torneos cortos a los azulcremas cree que cada vez están más cerca de ser el equipo que quieren, aún con tres jornadas por jugar para el cierre de la temporada regular.

Asimismo, respaldó a Luis Malagón por el error que cometió en el gol de Jordi Cortizo, ya que "no recuerdo una mala actuación suya desde mi llegada al América".

Finalmente, habló sobre la molestia con la que Diego Valdés se retiró sustituido del campo.

"Ya platiqué del tema, no le gusta ser sustituido, es normal. Está comprometido con este momento, de darle la vuelta, no quiere salir, pero las decisiones son mías, me imagino que va a estar molesto, pero cuando tiene que salir, tiene que salir. El capitán del barco soy yo, Diego mañana ya estará frío, los cambios son para cuando el equipo lo necesita" concluyó.

Después del triunfo en el Clásico Regio, el Monterrey sumó un empate gris sin goles contra Pumas y una derrota contra el América este domingo en el estadio Ciudad de los Deportes, resultados que se suman a la racha que señala que tienen solamente una victoria en los últimos seis partidos.

Martín Demichelis, entrenador de la Pandilla, llamó a la autocrítica y reconoció un "retroceso en cuanto al juego" de cara a la parte final del campeonato.

"Tuvimos un retroceso en cuanto a nuestra búsqueda de juego, lo habíamos hecho bien en las últimas tres semanas. Hay que ser autocríticos y buscar el por qué, y volver a empezar para hacer dos partidos buenos en casa, sumar los seis puntos y llegar con mejor ánimo a la liguilla" declaró tras la derrota en la Ciudad de México.

Gracias al error de Luis Malagón que le regaló el gol a Jordi Cortizo, Rayados estuvo cerca de rescatar un empate que se esfumó por el gol agónico de Álvaro Fidalgo. Sin embargo, el equipo regiomontano se vio superado en posesión del balón y en remates a portería ante un América que presentó un equipo alternativo.

"Hoy no fuimos el equipo intenso que queremos ser, llegamos tarde y tuvimos cantidad de imprecisiones" reconoció el estratega argentino ante la falta de oportunidades aprovechadas por sus delanteros.

Por haber adelantado su partido de la jornada 16 al ser eliminados de la Leagues Cup, al Monterrey le quedan solamente dos partidos para cerrar la temporada regular.

Para su fortuna, serán en el Gigante de Acero frente al Atlas y el León, donde buscarán sumar seis puntos que los coloquen en una mejor posición en la tabla de posiciones y les cambie el ánimo para la fiesta grande.