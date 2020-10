¿Javier Aguirre al Galaxy tras destitución de Barros Schelotto?

Dennis te Kloese, gerente general del Galaxy, no se atrevió a decir que Javier Aguirre es opción para tomar las riendas del equipo californiano, tras la destitución de Guillermo Barros Schelotto.

El directivo –quien alguna vez estuvo en la administración de la Selección Mexicana– explicó que se analizarán múltiples perfiles de estrategas, antes de definir el futuro. Por lo pronto, con tres partidos por disputar en la fase regular de la campaña 2020, Dominic Kinnear fue designado de manera interina.

"Para definir un perfil [del entrenador], debemos tomar un par de pasos atrás y pensar qué queremos para el club. Más allá de la necesidad, la responsabilidad de mostrarles a nuestra afición es tomar una buena decisión", comentó el holandés, en teleconferencia.

Barros Schelotto dejó al Galaxy después de 59 partidos, en los cuales sumó 24 victorias, seis empates y 29 derrotas (efectividad del 44 por ciento). En la presente temporada, el máximo ganador en la historia de la MLS, marcha en la última posición de la Conferencia Oeste, con 18 puntos.

"Suena cliché pero claro que los resultados son factor. No me gusta decir que estamos en último lugar, pero estamos en último lugar. Hemos estado arriba y abajo, como una montaña rusa", explicó te Kloese sobre la decisión de cortar la labor del argentino.

Sobre la posibilidad de que Aguirre, dos veces timonel del Tricolor en Copas del Mundo y actualmente sin trabajo, el directivo del Galaxy no lo descartó como opción, aunque tampoco quiso levantar "humo" sobre una posible contratación.

"Mientras haya rumores, no hay nada firme", subrayó te Kloese.

Kinnear, quien estará al frente de Los Ángeles en la etapa final de la temporada 2020, tiene casi 20 años de experiencia como director técnico en la MLS, con dos títulos conseguidos (2006 y 2007) con el Dynamo de Houston.