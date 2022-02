Javier Aguirre confirma su continuidad en Rayados

Luego del gran fracaso en el Mundial de Clubes al quedar eliminados en el primer partido, Javier Aguirre confirma que seguirá al frente de los Rayados de Monterrey.

"Darle para adelante no hay otra fórmula, no puedes detenerte en cosas que no puedes resolver. Darle para adelante, tenemos el voto de confianza de la directiva y miramos para adelante", mencionó sobre cuál era el camino a seguir.

Acerca de la presión que actualmente tenía como estratega de los Regios, luego de este mal resultado, el técnico mexicano asegura no ser cosa de otro mundo.

"Después de 45 años en el futbol profesional estás preparado para cualquier cosa, en cualquier momento en cualquier parte del mundo, vivimos el día a día los que nos dedicamos a esto, así es no hay más", dijo.

Además, el "Vasco" también tuvo un mensaje para su afición, quien en redes sociales ha estado muy activa pidiendo su salida.

"A la afición le pedimos una disculpa a través de redes sociales, intentaremos ganar el siguiente partido, es lo que tenemos que hacer", remató.