Javier Aguirre, en contra de jugar sin público en los estadios

A Javier Aguirre, técnico del Leganés, no le gustan para nada el regresar a la actividad con los estadios vacíos. "Es como jugar la pretemporada".

La Liga de España regresará en las próximas semanas con juegos a puerta cerrada para evitar la propagación del coronavirus. "Eso de jugar sin gente, como que no me va... El no tener seguidores en las grandes va a afectar, será como si fuera un amistoso de pretemporada".

Aguirre es claro: "El público influye. Cuando te metes a Pamplona (club que él dirigió en su primera aventura en España) y la gente te comienza a apretar, es la hostia, siempre te presionan, y así es en los otros estadios a todos los niveles", dijo en entrevista a la Cadena SER de Madrid.

Ahora su trabajo será concientizar a sus jugadores, "que jugar con gente o sin gente debe de ser igual".

Los jugadores del Leganés, que es penúltimo lugar de la Liga de España, han vuelto a entrenar en grupos diferenciados. En los próximos días se comenzarán a realizar trabajos con público. De la misma forma, Javier Aguirre dijo que sus jugadores no se concentrarán en esta nueva etapa de la Liga.

"A los chavos los matas con eso. Entiendo que hay que minimizar el riesgo de contagio, pero no los voy a sacar de una cuarentena para meterlos en otra, los matas... No hay que joderlos más".