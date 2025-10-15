Javier Aguirre enfrenta críticas por resultados al mando de la Selección Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- La afición en Guadalajara manifestó su descontento tras empatar (1-1) ante la Selección de Ecuador, en su último partido de esta Fecha FIFA del mes de octubre.

Abucheos y hasta un "Fuera Aguirre" al unísono se presentaron en el estadio Akron. Los cuatro partidos en fila sin conocer la victoria comienzan a fastidiar a la fanaticada tricolor.

México no gana desde la Final de la Copa Oro ante Estados Unidos (1-2), en septiembre. Desde entonces suman tres igualadas y una derrota; el "Vasco" nunca había hilado ese número de duelos sin triunfo en ninguna de sus tres etapas.

Luego de coronarse en Houston, Texas, empataron sin goles ante Japón, igualaron a dos tantos frente a Corea del Sur, cayeron por goleada ante la Selección de Colombia y ahora el reciente resultado ante Ecuador.

"Yo puedo inflar resultados trayendo rivales de poca envergadura o rivales a modo y yo desde el minuto uno dije que no. Sabía que tenía dos competencias oficiales en mi área y salimos avante, a partir de ahí han sido rivales de altura", declaró al término del cotejo ante Ecuador.

Cuatro duelos sin ganar, tres goles a favor en cuatro encuentros, por siete en contra. Los números comienzan a ser duros a menos de ocho meses para la inauguración de la Copa del Mundo 2026.

"Yo encantado de la vida porque esto de la gente (abucheos), del no ganar los va haciendo fuertes, sobre todo a los jugadores y ellos están entendiendo lo que se viene para el Mundial", agregó el "Vasco" en conferencia.

¿Qué sigue para la Selección Mexicana?

A México le restan únicamente dos partidos para cerrar el 2025 y comenzar de lleno su planeación en el año mundialista; las pruebas no serán sencillas.

El 15 de noviembre enfrentará a la Selección de Uruguay en Torreón, Coahuila y tres días después se medirá a Paraguay, en San Antonio, Texas para cerrar su actividad en el año.

En su tercera etapa al frente del Tricolor suma apenas cuatro descalabros: Honduras (oficial), River Plate, Suiza y Colombia