logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Uruguay

Los seguidores del Tricolor esperan un cambio de rumbo en el partido ante Uruguay

Por El Universal

Octubre 15, 2025 12:21 p.m.
A
La Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Uruguay

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En exactamente un mes, la Selección Mexicana saltará a la cancha del Estadio Corona para dejar atrás una Fecha FIFA que prácticamente fue para el olvido.

A mediados de noviembre, el combinado nacional se enfrentará a Uruguay. Un partido que se dará en medio de un contexto donde la afición mexicana exige la salida del estratega Javier Aguirre, puesto que el Tricolor hila cuatro partidos sin conocer la victoria.

Tan sólo en este mes de octubre, México sufrió una estruendosa goleada (0-4) por parte de Colombia; sumado al reciente empate (1-1) que firmaron ante Ecuador.

La ausencia de triunfos se da a tan sólo ocho meses para que suene el silbatazo inicial en el Mundial de 2026.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A la espera de que la Selección Mexicana despierte y muestre una contundencia en la cancha, estos son los detalles para ver el próximo compromiso amistoso que disputará ante Uruguay.

Cabe destacar que, dos días después, los dirigidos por Javier Aguirre viajarán a San Antonio, Texas, para medirse ante Paraguay.

Sábado, 15 de noviembre.

México vs Uruguay | 19:00 (tiempo del centro de México) | Partido amistoso en el Estadio Corona.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Uruguay
La Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Uruguay

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Uruguay

SLP

El Universal

Los seguidores del Tricolor esperan un cambio de rumbo en el partido ante Uruguay

Qatar y Arabia también irán
Qatar y Arabia también irán

Qatar y Arabia también irán

SLP

AP

Aseguraron su boleto en la Copa del Mundo tras liderar en sus grupos

Tierra Nueva recibirá el Serial Trail Mágico
Tierra Nueva recibirá el Serial Trail Mágico

Tierra Nueva recibirá el Serial Trail Mágico

SLP

Romario Ventura

´Chupete´ Suazo anuncia su retiro
´Chupete´ Suazo anuncia su retiro

´Chupete´ Suazo anuncia su retiro

SLP

Agencias

Jugará su último partido el 24 de octubre, en la Segunda División de Chile