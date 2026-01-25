logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Fotogalería

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Javier Aguirre reflexiona sobre el desempeño de la Selección Mexicana

Preparación detallada de Javier Aguirre para el Mundial 2026

Por El Universal

Enero 25, 2026 05:38 p.m.
A
Javier Aguirre reflexiona sobre el desempeño de la Selección Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).- A pesar del triunfo por la mínima (0-1) sobre Bolivia y que significó su número 50 al frente de la Selección Mexican, Javier Aguirre fue autocrítico y reconoció que todavía hay algunos detalles por pulir, rumbo al Mundial 2026.

"Más allá del resultado, hubo cosas interesantes, otras no tanto, pero esas me las reservo para hablarlas cuando nos volvamos a reunir. Evidentemente, sí hay cosas por corregir; creo que un empate pudo haber sido justo, pero así es el futbol, nos vamos contentos", declaró el "Vasco" en conferencia de prensa pospartido.

Como en la mayoría de sus intervenciones, el "Vasco" recordó que, para él, lo más importante es "ver qué jugadores tienen equilibrio emocional, tamaños y buen juego" para que formen parte de su lista de 26 convocados.

"Me sirvieron muchísimo estos dos partidos para sacar conclusiones [porque] el rival nos pone a prueba y nos exige y es ahí donde se ve quien puede estar. El objetivo, más allá del resultado, era someterlos a un ambiente distinto, que no estuvieran cómodos y que mostraran que, a pesar de las adversidades, tienen capacidad para integrar a la Selección Nacional en el Mundial", puntualizó

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Antes de compartir una "evaluación concreta" sobre los dos duelos amistosos en este inicio de año, Javier Aguirre señaló que deberá ver las repeticiones con detenimiento, pero adelantó que quedó satisfecho con el desempeño de los jóvenes que tuvieron su presentación con la camiseta tricolor (Brian Gutiérrez, Richard Ledezma, Kevin Castañeda y Everardo López).

"Necesito ver los partidos con calma, es un proceso de análisis; hay jugadores que no lucen, pero hacen bien su trabajo, pero estoy muy contento con los cuatro o cinco jóvenes que aparecieron por primera vez en Selección Nacional; no me defraudaron, me sorprendieron gratamente", valoró el histórico "Vasco".

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Javier Aguirre reflexiona sobre el desempeño de la Selección Mexicana
Javier Aguirre reflexiona sobre el desempeño de la Selección Mexicana

Javier Aguirre reflexiona sobre el desempeño de la Selección Mexicana

SLP

El Universal

Preparación detallada de Javier Aguirre para el Mundial 2026

La NBA pospone partido entre Grizzlies y Nuggets por tormenta invernal
La NBA pospone partido entre Grizzlies y Nuggets por tormenta invernal

La NBA pospone partido entre Grizzlies y Nuggets por tormenta invernal

SLP

AP

El clima en Memphis provoca la reprogramación del partido entre los Nuggets y los Grizzlies de la NBA.

Barcelona vence al Oviedo y recupera el liderato de la liga española
Barcelona vence al Oviedo y recupera el liderato de la liga española

Barcelona vence al Oviedo y recupera el liderato de la liga española

SLP

AP

El Barcelona se impone 3-0 al Oviedo con un gol destacado de Lamine Yamal

Edson Álvarez enciende alarmas por lesión en tobillo
Edson Álvarez enciende alarmas por lesión en tobillo

Edson Álvarez enciende alarmas por lesión en tobillo

SLP

El Universal

Las complicaciones físicas de Edson Álvarez generan incertidumbre en su participación con México en el Mundial 2026.