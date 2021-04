Javier Aguirre se disculpa tras sanción por romper los protocolos

Luego de que se anunciara su sanción y que permanecía aislado por protocolos, el "Vasco" Aguirre ofreció una disculpa pública tras romper los protocolos sanitarios hace unos días.

A través de un video en redes sociales, Javier Aguirre ofreció disculpas y aceptó que se equivocó al permanecer sin cubrebocas la mayor parte del tiempo durante la boda de su segundo hijo.

"A toda la afición Rayada, quiero dar la cara en este momento difícil para mí, hoy circuló una imagen de la boda de mi segundo hijo, no seguí el protocolo, estuve gran parte del evento sin cubrebocas, estoy vacunado, estamos vacunados, pero aún así no es una cosa correcta y debo asumir las consecuencias", expresó el "Vasco".

Por otro lado el técnico aseguró que la directiva sabía del evento pero aceptó su error y pagara las consecuencias, además invitó a la gente a seguirse cuidando.

"Con permiso de la directiva, sabían de este evento familiar, me equivoqué y pagaré las consecuencias, también invito a toda la sociedad a no bajar la guardia y ser responsables", finalizó.