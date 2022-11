JC Chávez asegura que reconocimiento "es la cerecita del pastel"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- Julio César Chávez acudió al Senado de la República para ser galardonado por su destacada carrera en el ring, el exboxeador puntualizó que este reconocimiento tiene un significado especial.

"Es la cerecita del pastel y falta el Premio Nacional de Deportes, ya me puedo ir tranquilo", expresó el expugilista que ganó el PND 2022 por su trayectoria en el deporte mexicano.

Chávez González enfatizó que podrá recibir infinidad de homenajes por sus 25 años en el cuadrilátero en los que consiguió seis títulos mundiales –en tres divisiones distintas-, pero su pelea más importante fue noquear a las adicciones.

"Yo tuve un problema de adiciones y no me arrepiento porque Dios me dio otra oportunidad de vida en la que he podido ayudar a mucha gente", señaló el ahora comentarista.

"El Gran Campeón Mexicano" en esa línea señaló que quiere que lo recuerden como deportista y también por su solidaridad.

"(Ahora) la lucha mía son contra las adicciones, he ayudado a mucha gente y ese es el legado que quiero dejar", afirmó Chávez.

De hecho, el Senado previo a entregarle su reconocimiento destacó dicha labor, sumado a que busca promover la equidad de género en el box.

"Hoy me dedico a salvar vidas de los jóvenes, (alejarlos) de las drogas y el alcohol, sí se puede, yo llevo 13 años sin drogas y alcohol", sentenció el apodado "César del boxeo".

Julio César Chávez dejó claro la figura que significa para el deporte mexicano, provocando que los senadores dejaran sus lugares, se olvidarán de sus colores políticos y buscaran la fotografía o autógrafo del histórico boxeador que desde que entró hasta que salió los flashes de las cámaras lo acompañaron.