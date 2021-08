Jepchirchir vence al calor y gana el maratón femenino

SAPPORO.- Peres Jepchirchir encabezó el sábado el 1-2 de Kenia en el maratón femenino, resistiéndose al calor y la humedad en su recorrido por las calles de Sapporo.

Jepchirchir cruzó la meta con un tiempo de dos horas, 27 minutos y 20 segundos en una competencia que se adelantó una hora para evitar el calor. Un grupo de aficionados a lo largo del recorrido aplaudió a las competidoras una vez que los Juegos de Tokio se trasladaron al norte para los eventos de marcha y maratón. Su compatriota Brigid Kosgei terminó segunda y la estadounidense Molly Seidel, una relativa desconocida en el mundo del maratón, completó el podio.

"Demasiado calor", dijo la ganadora, quien le dio a Kenya oros olímpicos consecutivos en la prueba. "A pesar del desafío del clima, estuvo bien".

El cambio de horario tuvo una respuesta generalizada: Gracias a Dios. Seidel estaba cenando cuando se enteró de la noticia.

"No podía cerrar la boca", dijo. "Me levanté de inmediato y me fui a la cama".

La carrera que se movió a Sapporo para evitar el calor y la humedad extremos en Tokio no ofreció mucha ayuda en el serpenteante circuito trazado alrededor de la ciudad. La salida se dio un minuto después de las 6 de la mañana bajo un cielo despejado y temperaturas cercanas a los 25 Celsius (77 Fahrenheit. El termómetro se aproximó a 30 Celsius (86 Fahrenheit) hacia el final de la competencia, con una temperatura del 65%.

"El clima estaba realmente caliente y muy difícil para competir", dijo Kosgei, poseedora del récord mundial de la prueba con 2:14.04. "Hicimos lo posible por terminar".