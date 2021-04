Jesús Angulo ve a Chivas terminando invicto el Guard1anes 2021

En Chivas consideran que con tres victorias más de los cinco partidos que le restan al campeonato, será suficiente para poder calificarse a la liguilla, aceptando que no entrarán entre los primeros lugares como lo habían proyectado sino en repechaje y no en una posición cómoda para jugar el partido eliminatoria, ya que lograrías 21 unidades.

Eso lo comentó en la semana el técnico Víctor Manuel Vucetich, lo cual respaldó el volante Jesús Angulo, pero él aseguró que tienen plantel para salir invictos en lo que resta del campeonato, ganando los 18 puntos que a ellos les restan, ya que tienen un encuentro pendiente contra el Monterrey de la fecha anterior.

"Tomando en cuenta la posición en la que estamos, será el hambre, las ganas, la actitud de cada quien para salir adelante y poner el granito de arena, para llevar a este equipo donde se merece estar. Como dijeron, se vienen partidos complicados, hay que jugarlos a tope y no por esas tres victorias, sino por todos los partidos que nos quedan ir por los tres puntos; que vengan las consecuencias por parte del juego que realicemos".

En el rojiblanco consideró Angulo que no serán evaluados por partidos, sino por todo el torneo, los logros que se tengan y está consciente que cualquiera se puede ir, ya que en el futbol todo se mueve por resultados.

"Creo que no solamente en estos partidos nos evalúan, sino desde la jornada uno hasta la 17 es cuando todos los encuentros son evaluados. No considero sea por encuentros, será importante todo levantar este barco, porque sabemos que tenemos un buen equipo para hacerlo porque si bien es cierto al final se toman determinaciones que se acatarán, debemos responder".