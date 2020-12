Jesús Martínez deja la presidencia del Club Pachuca

Jesús Martínez Patiño se hizo a un lado de la presidencia del Club Pachuca, después de 25 años en el cargo.

Su hermano menor, Armando, tomará las riendas del equipo hidalgunse; Miguel Peláez fungirá como vicepresidente y Marco Garcés se queda en la dirección deportiva.

"Como presidente y aficionado tuzo, construimos una identidad difícil de igualar. Esta forma de vivir la vida 'a lo Pachuca' nos marcó para siempre", comentó en teleconferencia el directivo, quien ahora se concentrará en el Grupo Pachuca.

"Fue una de las decisiones más importantes de mi vida, no es un paso al costado, sino al frente. Quiero agradecer a todos los patrocinadores y medios de comunicación quienes me acompañaron desde el principio".

En 1995, Martínez Patiño adquirió al cuadro hidalguense y, desde entonces, lo regresó a Primera División y ha conseguido seis títulos de Liga MX, cinco de ellos en ocho años, y seis certámenes internacionales.

"Desde la presidencia de Grupo Pachuca, seguiré formando día y noche, proyectos, invirtiendo en México y seguir soñando", prometió Jesús, antes de dejar en manos de Armando a los Tuzos.

"La filosofía será la misma con la que hemos trabajado en los últimos 25 años. Los pilares que soportan este grupo están muy marcados, desde el deportivo como el social", comentó el nuevo presidente, ocho años menor que el anterior.

Grupo Pachuca está conformada deportivamente por los Tuzos, el León y el Everton de Viña del Mar.

La expansión de las empresas mermaron la cercanía de Martínez con los equipos, por lo que decidió salirse, por así decirlo. "Tuve la visión de dejar a cada quien en su lugar en el que pertenece. No podía hacer toda esa labor porque tengo que llevar los otros proyectos hacia adelante".