Jesús Martínez responsabiliza a "Nacho" Ambriz por no llegar a un acuerdo con León

Jesús Martínez Junior, presidente del León, salió a explicar por qué Ignacio Ambriz no renovará con el club, echándole toda la responsabilidad de esto al hasta ahora director técnico.

- Por qué no se dio la renovación?

"Hubo muchos meses de negociación, no se llegó a un acuerdo. MI idea era que continuará Nacho Ambriz. Ahora hay que defender un título y cerrar filas en la Liguilla. El club León sigue, y vendrán nuevos proyectos".

-¿Por qué hasta ahora se da esta cuestión, a una semana de la Liguilla?

"Habría que preguntarle a él. Desde que empezamos la Liguilla pasada buscamos un acuerdo, creemos en su proyecto y no hubo como cerrarlo. La pregunta la deberá de contestar él, pero seguimos unidos".

- ¿Qué falló para que esto no se diera?

"Varias veces hablé con su representante, hubo muchas pláticas… No se pudo llegar a un acuerdo, le presentamos un proyecto bastante interesante, y fueron largas, no se tomó una decisión, y ahora vemos por el futuro del equipo".

- Nacho Ambriz varias veces dijo que la firma estaba cerca…

"Esa pregunta se la tienen que hacer a ellos… La renovación incluía dos o tres años más. Lo que viene para el León es defender el título. Él tendrá su punto de vista que es bastante personal. Ahora hay que estar en una Liguilla, la pelearemos a muerte…".

- ¿Por qué León no puede tener un proyecto a largo plazo?

"Muchos de los técnicos que han venido han conseguido cosas importantes, pero ningún técnico se ha quedado fuera de Ligulla. Hemos buscado continuidad, pero hay que hacerle la pregunta a ellos. No tengo ninguna duda que mi celular estará retumbando por gente que quiere venir a dirigir a este equipo, lo que me incumbe es la Liguilla. Y cuando lleguemos a la final, empezaré a buscar técnicos…".

No quiso entrar en detalles acerca de lo que el León le ofreció a Ambriz. "Eso se lo debemos de preguntar a él. Nosotros lo apoyaremos en lo que queda en el torneo. Le queda un mes de contrato".

¿Decepcionó que Nacho Ambriz, no siguiera?

"Cada quien en la vida tiene sus puntos de vista, él sabrá por qué. No puedo decir por qué tomó esta decisión, Yo hizo un gran esfuerzo… Pero queda el agradecimiento. Hicimos un gran esfuerzo, no lo pudimos convencer, no me preguntes a mí, por qué no, yo veo por mi equipo".

Se le reiteró la pregunta de por qué hacer el anuncio a una fecha del final del torneo regular y por qué no estuvo en la conferencia de prensa. Fue demagogo en la respuesta: "Las puertas del León están abiertas para Ignacio Ambriz. Les deseamos todo el éxito del mundo y nosotros daremos mucho de qué hablar".