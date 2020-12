Jhon Duque muy ilusionado por su llegada al ADSL

Ilusionado se encuentra el jugador colombiano Jhon Duque, por su llegada a la escuadra del Atlético de San Luis para este torneo Clausura 2021 de la Liga MX.

Entrevistado de manera virtual el cafetalero señaló, "mi llegada a San Luis ha sido muy bonita, me he encontrado con un muy buen grupo de compañeros que buscan ayudarlo a uno, me han dado una grata bienvenida, en cuando al equipo Millonarios es un gran equipo, al que le guardo una gran memoria, pero ahora muy ilusionado con lo que tendré en el futbol mexicano, aprender todos los días de mi primera aventura internacional y espero estar a la altura".

Y agregó, "en cuanto al futbol mexicano, ya había platicado con algunos compañeros, y he tenido la oportunidad de ver algunos juegos y la verdad es que es un futbol muy técnico, además de que veo que le han puesto ese toque de intensidad, por lo que la verdad es un futbol muy competitivo, por lo que es fundamental prepararse muy bien físicamente, estar listos para el inicio del torneo, creo que vamos por buen camino y creo va a ser interesante, porque es una liga nueva, futbol diferente, pero poco a poco y con trabajo seguramente lo voy a lograr".

En cuanto a su adaptación al futbol mexicano Jhon Duque mencionó, "ha sido muy duro, el llegar a entrenar con un grupo que ya tienen tiempo trabajando, pero ya me siento más adaptado ahora, después de unos ochos días de entrenamiento y la verdad, los compañeros ayudan mucho y el tener gente buena al lado, es de gran ayuda, no solo dentro de la cancha, y también por fuera, por lo que me da confianza y muchas ganas de trabajar".

Sobre sus expectativas, el jugador sudamericano dijo, "trato de basar mis objetivos, primero en lo grupal, lo primero es que al equipo le vaya muy bien, que tengamos un buen torneo, entrar a la liguilla y ser protagonistas, y en medida de lo posible, aportar mi granito de arena, participar en la gran mayoría de los partidos, quisiera adaptarme lo más rápido posible al futbol y si eso va acompañados de buenos resultados, estaría conforme".

Lo que le significa su primera experiencia fuera de Colombia, el jugador mencionó, "la verdad es un reto inmenso, el salir de Colombia era importante, ya había alcanzado algunos logros importantes, para mi salir al extranjero es un reto muy importante, y llegar a un futbol, que se está por encima de muchos torneos en Sudamérica, por eso vine para acá, competir, y tratar de lograr lo que hice en Colombia, pero con un club diferente".

En cuanto a cómo se define como jugador, Duque señaló, "soy un jugador que me gusta imprimir mucha intensidad a mi juego, busco recuperar la pelota, ahora busco adaptarme a lo que desea el profe, a quien le gusta que tengamos muchas llegadas al área rival, cosas que no estoy muy acostumbrado a hacer, pero que lo trabajaré para que cada vez me salga mejor.

JUEGOS DE PRETEMPORADA.

El Atlético de San Luis inicia sus juegos amistosos el sábado 19 del presente cuando visite al conjunto de los Rayos del Necaxa en la casa Club en Aguascalientes; su siguiente partido será el miércoles 23 del presente en el estadio Alfonso Lastras con rival por confirmar; el tercer partido será el domingo 27 del presente en el estadio Lastras Ramírez ante Mineros de Zacatecas y su último partido será el miércoles 30 del presente en Verde Valle, los horarios por confirmar.