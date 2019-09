Jill Ellis, premio "The Best" a la mejor entrenadora

La estadounidense Jill Ellis recibió este lunes el premio "The Best" a la mejor entrenadora del año, al hacer historia con la selección norteamericana, campeona del mundo el pasado julio en Francia.



Ellis, única entrenadora capaz de ganar dos títulos mundiales, en 2015 y 2019, triunfó por delante de Phil Neville, técnico de Inglaterra, y de la holandesa Sarina Wiegman, seleccionadora de su país.



El equipo estadounidense, liderado por Alex Morgan y Megan Rapinoe, se coronó en la final contra Holanda y, tras ese nuevo éxito, Ellis anunció su retirada.



"Quiero congratularme con Phil (Neville) y con Sarina (Wiegman) por hacer este trabajo tan complicado. Me gustaría agradecer a mis jugadoras fantásticas, son las mejores. Como técnicos sabemos que sin el talento y dedicación de nuestras jugadores no podríamos ganar estos títulos", afirmó la entrenadora estadounidense al recoger el premio de las manos del portugués José Mourinho.