Jiménez, fuera de eliminatorias con el Tri; la Premier League no prestará jugadores

Malas noticias para la Selección Mexicana de cara a la siguiente Fecha FIFA en las que iniciará su camino en las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022. El estratega Gerardo Martino no podrá contar una vez más con el delantero Raúl Jiménez.

Esta vez no será por motivos físico, sino porque la Premier League decidió que no prestarán a cerca de 60 futbolistas convocados para disputar partidos internacionales en la primera semana de septiembre, esto debido a que hay ciertos países que son clasificados en zona de riesgo por el Covid-19.

Esto obligaría a los jugadores a tener una cuarentena obligatoria en su regreso. La decisión, tomada "a regañadientes pero por unanimidad", afecta a "unos 60 jugadores (...) que debían viajar a 26 países de la lista roja" del gobierno inglés, precisó la liga, argumentando que sería "totalmente irrazonable en las circunstancias actuales", según su presidente, Richard Masters, citado en el comunicado.

Desde hace algunas semanas, el gobierno británica puso a México como país de riesgo, lo que afecta a la convocatoria del mexicano del Wolverhampton. El Tricolor debutará en las eliminatorias mundialistas el 2 de septiembre ante Jamaica, posteriormente visitará a Costa Rica y Panamá el 5 y 8 de septiembre, respectivamente. Dichos países centroamericanos también están en la lista roja de la Gran Bretaña.