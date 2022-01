JJ Macías podría regresar a las Chivas, aunque tiene otras opciones

El Guadalajara y Getafe, han dado por concluido el préstamo que había por delantero José Juan Macías, con lo cual el equipo mexicano analiza la posibilidad de regresarlo al equipo y registrarlo para que juegue en lo que resta del torneo Clausura 2022, aunque hay otras posibilidades.

El Sporting Kansas City donde milita el mexicano Alan Pulido, quien recientemente anunció que debido a una operación estará fuera todo el año, podría ser otro de los equipos que estén interesados en los servicios de José Juan, para cubrir esa plaza que quedó vacante tras la lesión de "Puligol".

El representante de Macías también asegura que hay una posibilidad de llevarlo al futbol de Francia, aunque de esta no se conoce mucho al respecto y la dirigencia no cuenta con propuesta alguna en el escritorio.

Por el momento, el cuerpo técnico que encabeza Marcelo Michel Leaño, ha sido consultado sobre la posibilidad de que regrese Macías, lo cual ha sido bien visto ya que si algo le falta a Chivas en este momento, son alternativas en la delantera y sobre todo, otro centro delantero. Este tema debe definirse en los próximos días, ya que Macías también quiere estar en la mira del técnico de la Selección nacional, para una posible convocatoria en las eliminatorias en los encuentros que restan y por qué no, pensar en el mundial.