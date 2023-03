Joana Sanz detiene su divorcio con Dani Alves

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 28 (EL UNIVERSAL).- Joana Sanz decidió detener el trámite de su divorcio con Dani Alves para poder apoyarlo a que consiga su libertad.

Recientemente, la modelo española publicó en su Instagram un emotivo mensaje que ella misma escribió y donde expresó sus sentimientos por este doloroso proceso de su vida.

"Soy humana. Tan humana que a pesar del daño que me ha causado sigo estando aquí a su lado. Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y lo amaré siempre", escribió.

Joana dejó en claro que no abandonará a Dani porque él "siempre estuvo cuando más lo necesitaba", la apoyó en todo y la impulsó.

De acuerdo con información del programa español "Y ahora Sonsoles", Sanz visitó a Alves en el Centro Penitenciario Brians 2 el pasado domingo 26 de marzo y estableció sus intenciones y condiciones que ella tiene para poner fin a su relación, pero no de forma inmediata.

Cabe resaltar que fue la primera vez que ambos se vieron cara a cara desde que la española anunció su intención de separarse del brasileño.