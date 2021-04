Johan Vásquez confirma que tiene ofertas de equipos europeos

Johan Vásquez reconoció el interés que existe por él desde Europa, aunque es un tema que a él no le compete opinar por el momento. Para el defensa mexicano, los cuatro partidos –"finales"– que le restan a los Pumas en el Guard1anes 2021 es la prioridad en su cabeza. Después tendrá tiempo para meditar sobre su futuro.

"Sí he escuchado cosas, mi representante ha estado en contacto con varios equipos pero no hay nada concreto. Hay que esperar, no estoy ansioso, porque sé que si sigo bien Pumas me dará eso. Todavía no pienso en lo que pasará después del torneo", comentó el zaguero auriazul.

El contrato de Vásquez con los felinos termina en diciembre de 2021, aunque el club ha mostrado interés de que se quedé un par de años más. El tricolor reconoció que, desde que llegó al Pedregal –previo al Clausura 2020– las puertas se le han abierto, debido a que en el Monterrey no le dieron la oportunidad de mostrarse como lo hace en CU. Ahora, a sus 22 años de edad, es pieza fundamental en Pumas y en la Selección Nacional Sub-23 que asistirá a los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Recuerdo que, cuando estaba en Rayados, tenía pláticas con gente de la Selección que iba a ser difícil estar porque no tenía minutos. Pumas me ha dado todo en ese tema, porque te da popularidad y, más que nada, juego"". A pesar de que los universitarios se encuentran fuera de la zona de reclasificación, Vásquez ha estado considerado como uno de los mejores en su posición durante el Guard1anes 2021.

"La gente puede decir que el mejor defensa es el que tiene a su equipo en primer lugar, yo no creo en eso. En el futbol no puedes mentir. Si me colocan como uno de los mejores defensas del torneo, lo único que puedo hacer es dar gracias al club, a [Andrés] Lillini y es cuestión de humildad. Quiero ser feliz y mostrarlo en la cancha", subrayó.

El zaguero reconoció que los Pumas –ubicados en la posición 13– se juegan "cuatro finales" en lo que resta del certamen, en busca de amarrar la reclasificación.