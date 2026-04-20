John Korir rompe récord y gana maratón Boston 2025

BOSTON (AP) — John Korir superó al grupo más fuerte en la historia del Maratón de Boston y aun así le quedó energía suficiente para brincar por Boylston Street después de enterarse de que también había pulverizado el récord del recorrido.

John Korir impone nuevo récord en el Maratón de Boston

El campeón defensor aprovechó un viento de cola el lunes para lograr la llegada más rápida en los 130 años de historia de la carrera, al ganar con un tiempo de 2 horas, 1 minuto y 52 segundos. Fue 70 segundos más rápido que la entonces mejor marca mundial de Geoffrey Mutai en 2011, y el quinto maratón más rápido de todos los tiempos.

Korir manifestó que sabía que iba a ritmo de récord en el kilómetro 40, pero no se molestó en mirar el reloj al cruzar la meta. El presidente de la Boston Athletic Association, Jack Fleming, le informó de su logro, y entonces saltó de alegría.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Cuando me dijeron que había corrido el récord del recorrido, fue cuando empecé a estar feliz", comentó el keniano de 29 años, quien en la edición de 2025 se unió a su hermano para convertirse en los primeros familiares en ganar la carrera. "Sabía que defendería mi título. Pero no sabía que podía correr tan rápido".

Sharon Lokedi repite como campeona femenina en Boston

Sharon Lokedi se unió a su compatriota como campeona consecutiva, al ganar la carrera femenina con un registro de 2:18:51.

Korir y Lokedi ganaron cada uno 150.000 dólares y una corona de olivo dorada enviada desde las llanuras de Maratón, Grecia. Korir recibirá otros 50.000 dólares por el récord del recorrido.

El tanzanio Alphonce Felix Simbu, a 55 segundos, y el campeón de 2021 Benson Kipruto, otros 3 segundos detrás de él, también fueron lo suficientemente rápidos como para mejorar el anterior récord de Boston.

Kelvin Kiptum posee el récord mundial de maratón, con 2:00:35 en el recorrido más llano de Chicago en 2023.

"Boston no se trata (normalmente) del tiempo", señaló Kipruto. "Hoy, se trató del tiempo".

Zouhair Talbi, quien compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024 por Marruecos y se convirtió en ciudadano estadounidense el año pasado, fue quinto con 2:03:45.

Lokedi, quien rompió el récord del recorrido femenino el año pasado por más de 2 1/2 minutos, tomó la delantera al entrar en las Newton Hills y salió de ellas con una ventaja cada vez mayor. En un día que comenzó con temperaturas con temperaturas Celsius bajo cero (30 Fahrenheit) pero se templó hasta 7 Celsius (45 grados F) para la salida, Lokedi se quitó los guantes al pasar por Coolidge Corner en Brookline y sonrió mientras bajaba por Boylston Street.

Loice Chemnung fue segunda, a 44 segundos, seguida por Mary Ngugi-Cooper en tercer lugar.

Marcel Hug y Eden Rainbow-Cooper ganan en silla de ruedas

El suizo Marcel Hug ganó su noveno título en silla de ruedas con 1:16:06, quedándose a 33 segundos de su propio récord del recorrido. Está a uno del récord absoluto de 10 victorias en el Maratón de Boston del atleta sudafricano en silla de ruedas Ernst Van Dyk.

En la carrera femenina en silla de ruedas, la británica Eden Rainbow-Cooper ganó su segundo título en Boston, al terminar en 1:30:51 para superar por más de dos minutos a la suiza Catherine Debrunner.

Los cielos despejados y el ligero viento de cola el lunes hicieron que el grupo más rápido en los 130 años de historia del maratón anual más antiguo y prestigioso del mundo esperara tiempos veloces por segundo año consecutivo.

Lokedi destrozó el récord del recorrido femenino el año pasado, y Korir registró el tercer tiempo más rápido en la historia de Boston en esa carrera.