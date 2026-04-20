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Accidente de autobús en Himalaya deja 21 muertos en India

El primer ministro Narendra Modi expresó condolencias y anunció ayuda económica para las familias afectadas.

Por AP

Abril 20, 2026 06:09 p.m.
A
Accidente de autobús en Himalaya deja 21 muertos en India

SRINAGAR, India (AP) — Un autobús de pasajeros se deslizó por una carretera del Himalaya y rodó por una pendiente empinada y rocosa hasta caer en una vía situada más abajo en la Cachemira controlada por India, lo que causó la muerte de al menos 21 personas y dejó heridas a unas 45 más, informaron autoridades.

Detalles confirmados del accidente

El autobús, con capacidad para 42 pasajeros, transportaba a más de 60 personas desde la localidad de Ramnagar hacia la ciudad de Udhampur cuando chocó contra un mototaxi en una curva pronunciada en la región montañosa, explicó el administrador civil Prem Singh.

Singh indicó que el autobús se salió de la carretera y cayó unos 30 metros (100 pies) hasta la vía inferior. Las personas que iban en el vehículo de tres ruedas también resultaron heridas, añadió.

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Acciones de la autoridad y rescate

Vecinos y autoridades acudieron al lugar del incidente e iniciaron una operación de rescate. Singh señaló que 19 pasajeros murieron en el acto, y otras dos personas fallecieron en un hospital tras ser evacuadas. Los heridos, algunos en estado crítico, reciben atención en distintos centros de salud, informaron autoridades.

El primer ministro de India, Narendra Modi, manifestó su pesar por el incidente y anunció ayuda económica para las familias de las víctimas.

India registra algunas de las tasas más altas de muertes en carretera del mundo, con cientos de miles de personas fallecidas y heridas cada año. La mayoría de los incidentes se atribuyen a la conducción temeraria, carreteras en mal estado y vehículos envejecidos.

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