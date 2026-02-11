logo pulso
Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Jonathan Pérez, ya es de Chivas

El Rebaño hizo oficial la contratación del atacante mexicoamericano

Por El Universal

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Jonathan Pérez, ya es de Chivas

México.- Las Chivas no quisieron que la ventana de transferencias invernal terminara sin que pudieran sumar un nuevo refuerzo.

Por tal motivo, el Rebaño hizo oficial la contratación de Jonathan Pérez, quien se convirtió en la tercera y última contratación para el Clausura 2026.

A través de sus redes sociales, la directiva rojiblanca anunció la llegada del atacante mexicoamericano.

"¡Jonathan Pérez es nuevo jugador del Guadalajara!", publicó la directiva rojiblanca en su cuenta oficial de X.

Además de la bienvenida al futbolista que arriba procedente del Nashville, compartió un comunicado con su perfil y su estilo para desenvolverse dentro del terreno de juego.

"El Guadalajara continúa fortaleciendo su proyecto deportivo a mediano y largo plazo al asegurar la llegada de un futbolista que viene a elevar el nivel competitivo del plantel", destacó.

Cabe resaltar que Jonathan Pérez se unió a Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda en la lista de las tres contrataciones que tuvo el equipo de Gabriel Milito para este torneo, destacando que también Ricardo Marín se unió al plantel tras estar año cedido al Puebla.

Para las Chivas, la contratación del canterano de Los Angeles Galaxy es importante porque es un "habilidoso jugador" que "potenciará con calidad y talento" a Gabriel Milito.

Además, destacó que es un "futbolista zurdo, ágil y con una destacada capacidad para moverse entre líneas" y que tiene un "buen golpeo de zurda que le permite ser versátil en el frente de ataque".

Es decir, Jonathan Pérez llega a las Chivas para pelear un puesto como titular con Roberto Alvarado, Efraín Álvarez, los titulares en ambos extremos y con Brian Gutiérrez, Omar Govea, los inamovibles en los carriles interiores.

Cabe destacar que el nacido en Pico Rivera, California, disputó 32 partidos con el Nashville, anotó dos goles y contribuyó con tres asistencias.

Además, que viene en ritmo competitivo, por lo que está listo para ponerse bajo las órdenes de Gabriel Milito, quien decidirá si puede entrar en la convocatoria del Rebaño para el Clásico Nacional contra el América.

