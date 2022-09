Jorge Sánchez se lesiona y será baja de Selección Mexicana

A-AA+

La actual temporada del futbol en Europa no ha sido la mejor para los representantes mexicanos, quienes han sufrido lesiones previo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Primero fue Raúl Jiménez, después Jesús Corona, Hirving Lozano y ahora Jorge Sánchez, jugador recientemente llegado al Ajax de Ámsterdam.

La noticia sobre su lesión fue confirmada este viernes por su entrenador Alfred Schreuder, quien aseguró que el defensor no será parte del equipo ante el AZ Alkmaar.

"Jorge Sánchez tiene problemas en la rodilla, por lo que no jugará el domingo. Francisco Conceição también sigue lesionado. Wijnal podría volver a estar en la convocatoria", comentó.

Ha trascendido que la lesión del mexicano lo mantendrá fuera de las canchas de dos a tres semanas, por lo que se perderá los juegos de la Selección Mexicana ante Perú y Colombia.