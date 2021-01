Jornada 1 Guardianes 2021, ¿Dónde y cuándo ver?

El futbol mexicano está de vuelta con el Guardianes 2021 y te traemos el tradicional ¿dónde y cuándo ver la Jornada 1? para que no te pierdas ningún detalle de los partidos del primer fin de semana del año con futbol del balompié azteca.

La Jornada 1 comienza el viernes 8 de enero con tres partidos en los que destaca el regreso del Guadalajara, el subcampeón Pumas y el duelo del Mazatlán en el Kraken, único cotejo del fin de semana que contará con aficionados en el inmueble.

El sábado 9 contará con tres partidos, el domingo 10 de enero con dos encuentros y el lunes 11 se cerrará la Jornada con un duelo. Así que te dejamos los detalles de la Jornada:

Puebla vs Guadalajara

Viernes 8 de enero 19:30 horas

Azteca Deportes

Tijuana vs Pumas

Viernes 8 de enero 21:06 horas

Fox Sports

Mazatlán vs Necaxa

Viernes 8 de enero 21:30 horas

Azteca Deportes

Atlas vs Rayados

Sábado 9 de enero 17:00 horas

Izzi

Tigres vs León

Sábado 9 de enero 19:00 horas

TUDN

América vs Atlético de San Luis

Sábado 9 de enero 21:00 horas

TUDN

Toluca vs Querétaro

Domingo 10 de enero 12:00 horas

TUDN

Santos vs Cruz Azul

Domingo 10 de enero 19:00 horas

Fox Sports

Pachuca vs Juárez FC

Lunes 11 de enero 21:00 horas

Fox Sports