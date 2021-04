"Jornada 13 fue muy correcta para el arbitraje", según Brizio

Para Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, los silbantes en la Jornada 13 tuvieron una actuación casi intachable.

De las jugadas revisadas en su tradicional "lunes de informe", sólo una obtuvo el calificativo de "Incorrecta".

La expulsión del portero Vikonis en el Puebla-Mazatlán, fue correcta.

El penalti que se marcó al Atlas en el juego ante Tijuana, fue correcta.

El que no se haya marcado una mano del jugador de Monterrey, en su juego contra el Atlético de San Luis, también fue correcta.

La falta donde se marca la pena máxima y que dio el empate a Pumas en el encuentro contra Pachuca, fue igualmente correcta, también el haber echado para atrás la expulsión del jugador de los Tuzos, Miguel Herrera Equihua.

En el Chivas vs Santos, también fue correcto el no marcar penalti a favor del Guadalajara.

En la única acción donde hubo una falla, fue en el gol anulado a León, en su juego contra Toluca, por supuesto fuera de lugar.