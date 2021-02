Jornada 7 Guard1anes 2021, ¿Dónde y cuándo ver?

Este jueves arranca la Jornada 7 del futbol mexicano con el Atlético de San Luis vs Santos; aquí te traemos el tradicional, ¿dónde y cuándo ver? para que no te pierdas ningún detalle del fin de semana del futbol mexicano.



Atlético de San Luis vs Santos

Jueves 18 de febrero 2021 / 21:00 horas

ESPN

El Atlético de San Luis viene de golear a domicilio al Mazatlán en el Estadio Kraken, mientras que Santos Laguna derrotó por la mínima diferencia en el TSM a Rayados.



Necaxa vs Rayados

Viernes 19 de febrero 2021 / 19:30 horas

TUDN / Azteca Deportes

Los Rayos del Necaxa dejaron ir la ventaja ante Chivas en el Akron y vienen de un empate en tierras tapatías. Rayados cayó cómo visitante ante Santos Laguna y busca sumar puntos en su segunda visita de forma consecutiva.



Mazatlán vs Juárez

Viernes 19 de febrero 2021 / 21:30 horas

TUDN / Azteca Deportes

El equipo dirigido por Tomás Boy juega por segunda ocasión de forma consecutiva en el Kraken y recibe a Juárez FC que busca un triunfo como visitante de la mano de Luis Fernando Tena.



Cruz Azul vs Toluca

Sábado 20 de febrero 2021 / 19:00 horas

TUDN

La Máquina anda en plan grande y luego de vencer al recién llegado de Qatar, Tigres, y ahora enfrenta al líder de la competencia en el Estadio Azteca.



Atlas vs América

Sábado 20 de febrero 2021 / 21:00 horas

TUDN / Azteca Deportes

Los Rojinegros por fin ganaron en el Guardianes 2021, derrotaron a los Tuzos del Pachuca por la mínima diferencia y buscan seguir con resultados positivos ante las Águilas en el Estadio Jalisco.



Pumas vs León

Domingo 21 de febrero 2021 / 12:00 horas

TUDN

Los universitarios reciben a la Fiera en un partido que nos recuerda la final del Guardianes 2020 en donde el conjunto esmeralda se coronó campeón del futbol mexicano.



Querétaro vs Puebla

Domingo 21 de febrero 2021 / 17:00 horas

Imagen TV / Fox Sports

Los Gallos Blancos buscan su cuarto triunfo como local en el Guardianes 2021, mientras que la Franja goleó en el Cuauhtémoc a Juárez FC.



Tigres vs Xolos

Domingo 21 de febrero 2021 / 19:00 horas

Fox Sports

Tigres busca regresar al camino del triunfo ante Xolos, luego de la derrota en el Universitario ante Cruz Azul.



Pachuca vs Chivas

Lunes 22 de febrero 2021 / 21:00 horas

Fox Sports

Los Tuzos buscan su primer triunfo del torneo ante el Guadalajara que después de derrotar al León empataron en casa ante los Rayos del Necaxa.