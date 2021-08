José Juan Macías debuta con el Getafe en derrota contra Valencia

José Juan Macías hizo su debut esperado en el futbol europeo, luego de que saltara a la cancha al minuto 67 del partido entre Valencia y Getafe de la jornada 1 de La Liga del futbol de España, en partido que concluyó 1-0 a favor del Valencia.

El mexicano ingresó al 66' en el lugar de Sandro Ramírez, delantero español, con el que probablemente luche por el puesto titular.

A los dos minutos de haber ingresado, el canterano de Chivas forzó una tarjeta amarilla, luego de una jugada que hizo sobre la banda y obligó al lateral izquierdo a hacerle falta para frenarlo.

El Getafe estuvo con superioridad numérica desde el minuto 3, tras la expulsión de Hugo Guillamón, del Valencia; al 75' el Getafe se quedó con 10 elementos, tras la expulsión por doble amarilla de Erick Cabaco.

Al minuto 11 se registró la única anotación del partido, obra de Carlos Soler, quien cobró de manera eficaz un tiro penal y con ello el Getafe tuvo que remar contra corriente.

Actividad de mexicanos en canchas europeas y de EU

Sábado 14 de agosto

Partido: Leicester City vs Wolverhampton

Liga: Premier League

Jugador: Raúl Jiménez podría regresar a un partido oficial con los Wolves tras su golpe en el cráneo

Partido: Heracles vs PSV

Liga: Eredivisie

Jugador: Erick Gutiérrez, quien antes de reportar con el club fue asaltado en la CDMX

Partido: Mallorca vs Betis

Liga: La Liga

Jugadores: Andrés Guardado y Diego Lainez, "El Principito" viene de superar una lesión y ha tenido actividad en la pretemporada del equipo, mientras que Lainez no verá acción por el esguince que padece.

Partido: Ajax vs NEC Nijmegen

Liga: Eredivisie

Jugador: Edson Álvarez espera sumar minutos, ya que en el partido de la Supercopa de Países Bajo estuvo en la banca.

Partido: KRC Genk vs Leuven

Liga: Jupiler League

Jugador: Gerardo Artega, el mexicano ha participado en tres partidos de temporada.

Partido: Minnesota vs LA Galaxy

Liga: MLS

Jugadores: Javier Hernández, Jonathan Dos Santos y Efraín Álvarez, quedrán que su equipo siga en las primeras posiciones de la Conferencia Oeste, de momento tienen 32 puntos.

Partido: NYC FC vs Inter Miami

Liga: MLS

Jugador: Rodolfo Pizarro regresa a su equipo tras su participación en Copa Oro con la Selección Mexicana

Partido: FC Dallas vs Sporting KC

Liga: MLS

Jugador: Alan Pulido, el futbolista declaró en la semana que la MLS está por alcanzar a la Liga MX

Domingo 15 de agosto

Partido: Celta de Vigo vs Atlético de Madrid

Liga: La Liga

Jugadores: Néstor Araujo y Héctor Herrera, por una parte el jugador "Colchonero" se dijo feliz de regresar al equipo para la nueva campaña, mientras que Araujo reportó el cinco de agosto con su equipo, el Celta.

Partido: Atlanta United vs LAFC

Liga: MLS

Jugador: Carlos Vela, quien en esta temporada suma cinco goles y su equipo marcha séptimo lugar de la Conferencia Oeste.

Entrenador: Gonzalo Pineda, no estará en la banca porque dio positivo a Covid-19

Partido: Famalicão vs Porto

Liga: Primeira Liga

Jugador: Jesús "Tecatito" Corona, no estuvo con su equipo en el inicio de temporada, sin embargo, se rumora que podría salir y reforzar al Sevilla, aunque no hay nada oficial.