José Mourinho elogia a Arbeloa como nuevo técnico del Real Madrid

MADRID (AP) — José Mourinho elogió a Álvaro Arbeloa, el nuevo técnico del Real Madrid, antes del partido de Benfica contra su antiguo club en la Liga de Campeones el miércoles.

Mourinho entrenó a Arbeloa en Madrid a principios de la década de 2010. Lo llamó "uno de mis niños" y uno de los "jugadores especiales" de los que estuvo a cargo durante su carrera.

"Es de los jugadores que desde el punto de vista humano, de la relación personal y la empatía personal, es de mis jugadores favoritos de todos", manifestó Mourinho. "No ha sido obviamente el mejor jugador que ha jugado para mí en el Real Madrid, pero es seguramente uno de los mejores hombres que ha jugado para mí en el Real Madrid.

Arbeloa tomó las riendas del Madrid hace dos semanas, ascendiendo del equipo filial. Reemplazó a Xabi Alonso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al ser presentado, Arbeloa, de 43 años, reconoció que fue fuertemente influenciado por el técnico portugués, pero dijo que no intentaría ser el nuevo Mourinho en el gigante español.

"Lo dije el primer día: no habrá nunca nadie como José. Cualquiera que lo quiera imitar, fracasará", afirmó Arbeloa.

"Un orgullo tremendo escuchar todo lo que ha dicho de mí", añadió. "Emocionado y feliz, porque ha sido para mí mucho más que un entrenador. Sobre todo a nivel personal, ha sido muy importante durante toda mi carrera".

Mourinho también elogió a Alonso como uno de sus niños. El excentrocampista también jugó para Mourinho en Madrid al mismo tiempo que Arbeloa.

Mourinho, dos veces campeón de la Liga de Campeones en dos ocasiones, una con el FC Porto y otra con el Inter de Milán, necesita que el Benfica derrote al Madrid en casa el miércoles y espera que otros resultados le favorezcan para que el equipo portugués acceda a los playoffs.

El Benfica se encuentra en el puesto 29 en la clasificación de la fase de liga de 36 equipos, a cinco lugares de los últimos puestos de clasificación. El Madrid marcha tercero, pero aún no tiene asegurado terminar entre los ocho primeros que avanzan automáticamente a los octavos de final.

"Es difícil prever. Por mucho que hablemos, hay una cosa innegable y al mismo tiempo fantástico, es la imprevisibilidad del juego", manifestó. "Nunca se sabe que va a pasar. Analizas al adversario y a tu propio equipo, pero pueden pasar muchas cosas".