José Quintana cierra acuerdo con Rockies

DENVER.- Los Rockies de Colorado concretaron el jueves un contrato de un año por 6 millones de dólares con el veterano zurdo José Quintana.

Quintana, qtuvo una marca de 11-7 con una efectividad de 3,96 el año pasado a lo largo de 24 aperturas con los Cerveceros de Milwaukee.

El colombiano también ha lanzado para los Medias Blancas de Chicago, los Cachorros de la misma ciudad, los Angelinos de Los Ángeles, los Gigantes de San Francisco, los Piratas de Pittsburgh, los Cardenales de San Luis y los Mets de Nueva York.

En sus 14 años de carrera, Quintana tiene una foja de 113-110 con una efectividad de 3,76. Fue seleccionado al Juego de Estrellas en 2016 con los Medias Blancas.

Quintana es el líder histórico entre los lanzadores nacidos en Colombia en juegos (383), aperturas (357), victorias (113), entradas lanzadas (2.101,1) y ponches (1.816).

Para hacerle espacio en la nómina de 40 jugadores, los Rockies colocaron al derecho Jeff Criswell en la lista de lesionados de 60 días.