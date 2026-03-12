Josh Allen reestructura su contrato con Bills

ORCHARD PARK.- El quarterback de los Bills Josh Allen acordó reestructurar su contrato para liberar aproximadamente 12 millones de dólares de espacio del tope salarial del equipo de cara al nuevo año de la NFL, informó el miércoles a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque las conversaciones debían mantenerse en privado. ESPN fue el primero en informar sobre la reestructuración. La medida convierte 15,2 millones de dólares del salario de Allen esta temporada en un bono por firma, y se produce un año después de que firmó una extensión de contrato por 330 millones de dólares que se extiende hasta 2030.

Lo que para Allen es, en esencia, un movimiento sobre el papel resulta significativo para los Bills porque le brinda al gerente general Brandon Beane flexibilidad en la nómina para sumar jugadores con la apertura el miércoles del período de firmas de la NFL.