Joss Garfias pierde la fecha de F3

El juvenil piloto potosino Joss Garfias vio limitada la posibilidad de participación dentro de la sexta fecha triple de la Fórmula Tres Británica debido a que en las pruebas protocolarias sanitarias que rige el campeonato Europeo, Joss mostró cansancio y dolor de cabeza por lo cual se determinó por prescripción médica que debía mantener reposo hasta determinar cuál era la causante de sus malestares.

"Me siento un poco débil, tal vez sea el exceso de actividad, aunque traigo un poco de dolor de cabeza, me duele quedarme sin correr este fin de semana pero primero es la salud y tenemos que ser responsables, por ahora me han indicado que me guarde una semana para determinar en una segunda prueba que el diagnostico una falsa alarma, agradecido con mis patrocinadores SE-FREIGHT--CAMP SANTA URSULA, con mi familia, amigos y la afición en México que está al pendiente de mi evolución acá", apunto Joss

Las pruebas médicas de COVID-19 en Inglaterra son sumamente estrictas, ahora solo queda esperar la evolución de Garfias y desear que se recupere lo más pronto posible para que pueda volver a su rutina.

La séptima fecha triple de la F3 británica se realizara este 11 y 12 de Septiembre en Oulton Park donde se espera que el potosino pueda regresar a la actividad.