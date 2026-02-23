Jóvenes potosinas entrenarán en Coapa

El presidente del Cefor Promotora San Luis, Juan Antonio "Pinga" Salazar, dio a conocer que la institución no solo impulsa el futbol varonil, sino que también mantiene una firme apuesta por el desarrollo del talento femenil, logrando que las jugadoras Sofía Gaytán y Grettel López sean convocadas a visorias con el Club América Femenil en Coapa.

La oportunidad surgió tras la visita a San Luis Potosí de Ricardo Ochoa Almazán, visor de las Águilas del América, quien acudió a presenciar entrenamientos del Cefor Promotora San Luis, donde ambas futbolistas participaron como invitadas. Durante las sesiones, las jóvenes mostraron sus cualidades técnicas y físicas, llamando la atención del representante azulcrema.

Posteriormente, Sofía Gaytán y Grettel López fueron invitadas a trabajar durante una semana bajo la supervisión de Ochoa, proceso que derivó en su elección para presentarse en Coapa y realizar una prueba formal con el conjunto capitalino.

Sofía Gaytán expresó su entusiasmo por la oportunidad de ser observada en una de las instituciones más importantes del país, con la ilusión de poder ganarse un lugar en el plantel. Por su parte, Grettel López también destacó por sus condiciones futbolísticas, lo que le permitió recibir la convocatoria para acudir al "Nido" de las Águilas.

Con este nuevo logro, Juan Antonio Salazar reafirma su compromiso con el impulso al talento potosino, consolidando al Cefor Promotora San Luis como una plataforma de proyección, ahora también para el futbol femenil, enviando a jugadoras a visorias con clubes de alto nivel como el América.