Juanma González terminó octavo

Un sabor agridulce dejó al piloto capitalino, Juan Manuel González, el octavo lugar conseguido durante la tercera fecha de la Nascar Peak México Series 2021, que se efectuó en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.

El volante del auto marcado con el número 42 SidralAGA-RedCola-illux-EscuderiaTelmexTelcel-Arai-Charofil-CasaReyna detalló que un contacto sufrido durante la primera práctica oficial del sábado le privó de ubicarse más adelante al final de la prueba.

"Fue un fin de semana agridulce, traía auto para ganar, pero esta no fue la ocasión, Puebla es una pista que me encanta y andaba a buen ritmo, lástima que tuve un contacto en la primera práctica, lo cual me afectó para el resultado final de esta fecha", apuntó González Iglesias.

"Intentamos arreglar el desperfecto para la carrera, pero siempre quedan algunos detalles, el equipo hizo un gran trabajo para dejarlo lo más parecido a como venía del taller", mencionó el capitalino.

Pese a esta situación, Juan Manuel destacó que siguió cosechando buena cantidad de puntos en la búsqueda del Premio del Novato del Año y del campeonato de pilotos.

"Se salvaron buenos puntos, un Top Ten, podemos hacer mejores cosas la siguiente fecha, contento con las unidades que estamos sumando", expresó el experimentado piloto.