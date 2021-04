Juárez y Atlético de San Luis luchan por no quedar en último lugar

Los Bravos de Juárez reciben este viernes 9 de abril al Atlético de San Luis en el estadio Olímpico Benito Juárez como parte de la Jornada 14 del torneo Guard1anes 2021.

La escuadra fronteriza se encuentra en el sótano de la Tabla General con apenas 9 puntos y acumula dos triunfos, tres empates y siete derrotas, las dos últimas de manera consecutiva frente a Necaxa y Cruz Azul y aunque aún tiene pendiente el partido de la jornada 5 frente a Tigres, los dirigidos por Luis Sosa están prácticamente fuera de la clasificación a la liguilla.

Por su parte, el Atlético de San Luis no está en mejores condiciones y se coloca en la posición 16 de la Tabla, con 12 puntos, producto de siete derrotas, tres empates e igual número de triunfos.

Los dirigidos por Leonel Rocco no ven el triunfo desde la jornada 10 y han caído en sus tres últimos partidos frente al Querétaro, Pumas y Monterrey.

Hace unos días se difundió que si el Atlético de San Luis queda en el último lugar de la Tabla de Cociente, no solo estaría obligado a pagar una multa millonaria de 120 millones de pesos, sino que el Atlético de Madrid retiraría el dinero que ha invertido en el equipo; por ello, este partido es crucial para que ambas escuadras intenten sumar puntos y se alejen de la zona roja de la tabla.

Cabe mencionar que las tres únicas ocasiones que estas oncenas se han enfrentado han tenido un empate, una victoria y una derrota, por lo que cualquier cosa podría pasar y más porque ambos están urgidos de un triunfo.

El partido se disputará este viernes, en punto de las 21:30 horas centro y se transmitirá por televisión abierta.