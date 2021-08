Jugador acusado de abuso sexual se entrena en el Puebla

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 4 (EL UNIVERSAL).- Dieter Villalpando, quien fue acusado de abuso sexual hace nueve meses, lo que le trajo como consecuencia ser despedido del Guadalajara, se encuentra a prueba con el Puebla. Villalpando aún no culmina su proceso por las acusaciones de abuso sexual de las cuales fue objeto en octubre, pero después de que le fue negada la orden de aprehensión, ha buscado regresar a las canchas. Estuvo a punto de firmar con un equipo de Australia, pero ahora el Puebla le dará oportunidad de probarse por dos semanas.

"Tiene seis meses sin estar en acción, así que viene a probarse por dos semanas, si está en niveles veremos y si no está para ser un aporte ni un relleno, no los consideramos", dijo el técnico poblano Nicolás Larcamón. No habrá concesiones con el volante, "sólo es una prueba de dos semanas con el primer equipo, y reitero, si llega para aportar bienvenido".

El argentino no quiso referirse en ningún momento a los temas disciplinarios que arrastra Villalpando. En cuestión de otros refuerzos, el técnico dijo que aún espera que un jugador más pueda llegar, "no sabemos si vendrá de fuera o de dentro del país, pero estamos a la espera".