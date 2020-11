Jugador de LNBP habría estado en la final contagiado de Covid

El panameño Daniel Girón, jugador de los Aguacateros, dio positivo por Covid-19; el jueves, disputó la final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

La Federación de basquetbol de su país confirmó el contagio, mientras la LNBP no se ha comunicado al respecto.

"El canastero Daniel Girón miembro de la Selección Nacional Mayor de Panamá dio positivo en una prueba de Covid-19 y no podrá participar de la segunda ventana de los Clasificatorios al AmeriCup 2022, que se jugarán bajo el formato burbuja del 27 al 30 de noviembre en Buenos Aires, Argentina", comunicó la organización caribeña.

Los Aguateros de Michoacán fueron vencidos el jueves por Fuerza Regia de Monterrey, en las Finales del Campeonato de la temporada 2020, por marcador de 91-78.

"El cuerpo técnico del quinteto nacional ha dado a conocer que en reemplazo de Daniel Girón irá el jugador Eric Romero, que se mantiene entrenando con la Selección Nacional y viajará la próxima semana a Buenos Aires".

Este domingo, Francisco Olmos, entrenador de Fuerza Regia y quien asumió la dirección técnica, prefirió no comentar acerca del caso y dejó eso en manos de la Liga, mientras espera los resultados de las pruebas PCR antes de viajar a Estados Unidos para la clasificación AmeriCup.