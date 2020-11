Jugador de los Bears enloquece y golpea a rival

Javon Wims, receptor abierto de los Chicago Bears, fue expulsado del juego de este domingo que los plantígrados perdieron en tiempo extra por 23-26 ante los New Orleans Saints en el estadio Soldier Field en Chicago, Estados Unidos, y podría enfrentar una suspensión y multa, luego de darle dos puñetazos a Chauncey Gardner-Johnson, defensor profundo de los visitantes .

Hasta el momento se desconoce por qué se dio esta agresión. Wims no estuvo directamente involucrado en la jugada, un pase de cinco yardas de Nick Foles a Allen Robinson II en la primera oportunidad, y Gardner-Johnson ni siquiera lo cubrió, pero cuando acabó la jugada, Wims fue hacia Gardner-Johnson, tiró de su casco y, cuando éste volteó lo golpeó dos veces.

El esquinero de los Saints, Janoris Jenkins, corrió y trató de tacklear a Wims colgándose de él, varios jugadores se arremolinaron derribando al agresor, pero los árbitros rápidamente los separaron y anunciaron la expulsión de Wims.

Aún no está claro qué fue lo llevó a Wims a buscar a Gardner-Johnson, aunque fue Chauncey quien se burló del corredor de los Bears, Tarik Cohen, el año pasado por su baja estatura.