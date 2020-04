Jugador del América comparte una emotiva reflexión por Covid-19

Santiago Cáseres, mediocampista del América, conmovió a sus seguidores en redes sociales, por su reflexión sobre las víctimas del coronavirus y los estragos que la pandemia ha causado a nivel mundial.

"Es un momento para reflexionar sobre este tema que nos pega a todos por igual ,que no importa raza, religión o estatus social. Disfruta las pequeñas cosas de la vida, esta cuarentena, el coronavirus ,los miles de fallecidos vienen a dejarnos una enorme enseñanza, por lo afortunados que somos de tener salud ,de levantarnos cada mañana con un propósito , un objetivo y poder respirar el aire fresco", resaltó Cáseres.

El futbolista argentino, de 23 años de edad, también mencionó sobre la responsabilidad de ser conscientes del daño que puede causar el Covid-19.

"Ser agradecido por poder compartir momentos con nuestra familia , cosas muy simples como juntarse con amigos ,tomar unos mates en el parque, un buen asado los fines de semana y muchas cosas más que hoy en día no podemos hacer y tener, que no le damos importancia pero que es la parte más importante de cada ser humano , que ni el dinero ni lo material puede darte, sino el tiempo y la libertad.

"Sobre todo, por la bendición de poder vivir un día más en este planeta. Solemos quejarnos (me incluyo) por cosas tan insignificantes , solemos quejarnos por todo hasta que algo nos sucede y nos lamentamos por haber perdido tiempo valioso en quejarnos por todo y que muchas veces por obligaciones o ambiciones lo dejamos a un lado de nosotros pensando que siempre vamos a correr con la suerte de tener", agregó.

Santi vive su primera campaña en el futbol mexicano, luego de su sorpresiva contratación para cubrir la contención, una vacante que dejó su compatriota Guido Rodríguez.

En el Clausura 2020, Cáseres disputó cinco partidos, dos de titular, para un total de 197 minutos de juego en la Liga MX.

"Esta tormenta pasará ,esperemos que cuanto antes y, cuando esto suceda, hay que darle valor a todo lo que podíamos hacer cuando este bicho no circulaba entre nosotros [coronavirus]. Seamos agradecidos, disfrutemos y agradezcamos siempre por tener salud , familia y un techo donde dormir", concluyó desde su cuarentena.