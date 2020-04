Jugador del City organiza orgía en plena cuarentena

En plena pandemia de coronavirus, un jugador del Manchester City rompió la regla de quedarse en casa al realizar una orgía con un amigo y dos propsititutas.

Según el diario inglés The Sub, Kyle Walker de los Citizens, citó a una mujer inglesa y a otra brasileña para tener sexo por tres horas. Esto fue confirmado por la sexoservidora. "No sabía quién era en ese momento. Sin embargo, tomé algunas fotos. Más tarde supe que era un jugador de futbol ", dijo.

Esto le traerá más problemas al futbolista, que es constante en escándalos. Hace un año el jugador de 29 años dejó a su amante Annie Kilner cuando surgió su relación con la modelo Lauryn Goodman. Más tarde se afirmó que Lauryn Goodman estaba embarazada de Kyle Walker.

Aunque el defensor se disculpó por lo sucedido, no escarmentó, pues días después se le vio en diferentes bares de Londres con otros de sus compañeros, cuando ya se había decretado por parte de su equipo que había prohibición para salir para evitar la propagación del Covid-19 que en Inglaterra ha cobrado la vida de casi 4,900 personas.

Según el rotativo inglés, Walker será severamente castigado por esta indisciplina.