Jugador ghanés que copió a CR7 se defiende: No fue una falta de respeto

Ghana debutó con derrota ante Portugal en la Copa del Mundo de Qatar 2022, un resultado que se definió en los últimos instante y que dejó a la escuadra africana en la parte más baja del Grupo H.

Encuentro en el que una peculiar acción de un jugador africano provocó de inmediato la reacción de las redes sociales por parte de los fanáticos de todo el mundo.

Todo ocurrió tras la anotación del descuento por parte de Osman Bukari, delantero ghanés que ante la emoción de su festejo celebró muy al estilo de Cristiano Ronaldo, quien desde la banca reaccionó incrédulo ante la situación.

Misma que resaltó no fue mal intencionada y fue más un homenaje al portugués que en ese mismo partido se convirtió en el primer futbolista en marcar en cinco mundiales.

"Mi celebración no fue una falta de respeto a Cristiano. Me invadió la emoción del momento, marcar un gol para mi país en la Copa del Mundo. Es mi celebración favorita. Es mi ídolo", finalizó el jugador ante los comentarios en redes sociales.