Jugadora del Atlas sufre accidente en motocicleta

Norali Armenta, ex jugadora de Atlas, sufrió un fuerte accidente en motocicleta por el que presentó múltiples fracturas en la pierna derecha.

Los primeros informes hablan de que la futbolista de 24 años de edad, paseaba en su motocicleta por las avenidas de Monterrey, Nuevo León, de donde es originaria, cuando fue arrollada por una camioneta.

Armenta, que se desempeña como volante, comenzó su carrera en la Liga MX Femenil en el equipo del Monterrey, donde jugó tres torneos, antes de pasar al Atlas de Guadalajara donde sólo jugó un año, actualmente se encuentra sin equipo, por lo que no tiene seguro médico vigente, lo que ha obligado a sus padres a pedir ayuda para los gastos por medio de redes sociales.

El padre de Norali, Aarón Ali Armenta, publicó en su página de Facebook el estado de su hija: "Si las conoces, mi será, así como he subido sus logros, hoy es un día muy duro, mi ma se encuentra ya estable, tubo un accidente en Monterrey y ps pa delante y su estado es estable. Entrará a operación pues tiene fracturas en pierna derecha y golpes, pero dentro de lo que cabe, está estable mi ma... Ánimo mi ma...", escribió.